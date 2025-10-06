Израиль депортировал в Грецию и Словакию Грету Тунберг и еще 170 активистов, которые пытались причалить к берегам Газы, но были задержаны.

ОБ сообщает пресс-служба МИД Израиля в социальной сети X.

"171 провокатор из флотилии ХАМАС Сумуд, включая Грету Тунберг, был депортирован сегодня из Израиля в Грецию и Словакию. Они являются гражданами Греции, Италии, Франции, Ирландии, Швеции, Польши, Германии, Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США", - следует из сообщения ведомства.

2 октября Израиль во второй раз задержал судно с эко-активисткой Гретой Тунберг. Она вместе с командой из 500 человек пыталась причалить к берегам Газы, чтобы доставить в зону боевых действий продовольствие и медикаменты.

Тунберг заявила, что после задержания в Израиле её содержали в камере с клопами, без достаточного количества еды и воды, что привело к обезвоживанию.

Позже подробности содержания приводили и другие активисты. Так, итальянский активист Лоренцо Агостино заявил, что Грета Тунберг и её соратники содержались в "унизительных" условиях. По его словам, их часами держали с завязанными глазами и в тугих наручниках.