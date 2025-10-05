Новые подробности задержания флотилии шведской экоактивистки Греты Тунберг израильскими военными приводит итальянский активист Лоренцо Агостино в интервью изданию Anadolu.

Как сообщил Агостино, Грета и её соратники содержались в "унизительных" условиях. По его словам, их часами держали с завязанными глазами и в тугих наручниках.

"Затем они высадили нас на берег и вели себя как террористическая группа. Нас просто пинали. Мы были без пресной воды больше двух дней. Грету Тунберг унизили, завернули в израильский флаг и выставили напоказ, как трофей", - сказал Агостино.

А турецкий активист Эрсин Челик заявил Anadolu, что израильские солдаты "тащили маленькую Грету за волосы, избивали ее и заставляли целовать израильский флаг".

В то же время МИД Израиля назвал "наглой ложью" утверждения о жестоком обращении с задержанными активистами флотилии "Сумуд", включая Грету Тунберг.

В ведомстве заявили, что "сама Грета и другие задержанные отказались от ускоренной депортации". Шведская правозащитница также не подавала жалоб израильским властям "ни на одно из нелепых и безосновательных обвинений, поскольку они никогда не имели места".

Ранее Тунберг заявила, что после задержания в Израиле её содержали в камере с клопами, без достаточного количества еды и воды, что привело к обезвоживанию.

Напомним, Израиль во второй раз задержал судно с эко-активисткой. Грета Тунберг вместе с командой в 500 человек пыталась причалить к берегам Газы.

Мы публиковали кадры, на которых флотилию плывущей в Газу Тунберг окружили военные корабли ЦАХАЛ.