Сегодня исполнилось ровно два года с момента нападения ХАМАС на Израиль, что послужило началом войны в секторе Газа, которая продолжается до сих пор.



Несмотря на расхожее клише о том, что "Израиль постоянно живет в состоянии войны", горячие фазы с высокой интенсивностью боев в его истории были, как правило, скоротечными. Самой длительной была первая арабо-израильская война 1947-1949 годов, которая длилась 20 месяцев (с учетом перемирий). Нынешняя война, как видим, рекорд побила.



Сейчас проходят интенсивные переговоры по реализации "мирного плана Трампа" - схемы прекращения войны, которую предложил президент США.



Исход переговоров пока непонятен. Вроде как все согласились с планом, но сохраняются большие разногласия по ключевым моментам: разоружение ХАМАС, управление сектором Газа и т.д.



Трамп давит на всех с целью ускориться, но приведет ли это к результату – увидим в ближайшие дни.



Так или иначе, но нынешняя война в Газе уже привела к значительным, хотя и разновекторным, изменениям. С одной стороны, ослабла подконтрольная Ирану "ось сопротивления", одним из последствий чего стало падение власти Башара Асада в Сирии. С другой стороны – из-за массовой гибели гражданского населения и гуманитарного кризиса в Газе был резко подорван международный имидж Израиля. Ухудшились перспективы нормализации его отношений с соседями. Наоборот, напряженность постепенно нарастает. Чтобы переломить этот тренд, Трамп сейчас и форсирует свой "мирный план".



Кроме того, война высветила два момента, важных и с точки зрения глобальных процессов.



Первый – современная война становится максимально сложной для атакующей стороны из-за все более развитых способов обороны. Это проявляется и сейчас во время войны в Украине, но в еще большей степени это очевидно на примере войны в секторе Газа. Израиль обладает тотальным преимуществом в воздухе, в вооружениях, в живой силе. Его армия считается одной из сильнейших в мире. Но, несмотря на это, за два года ЦАХАЛ так и не смог выполнить поставленную премьером Израиля Биньямином Нетаньяху задачу: уничтожить ХАМАС и взять под полный контроль сектор Газа, территория которого лишь в два с небольшим раза больше Мариуполя и находится фактически в полной блокаде. Причем, судя по десяткам тысяч погибших мирных жителей, израильская армия не сильно ограничена в средствах. Но тем не менее ХАМАС, хоть и понес большие потери, до сих пор продолжает сопротивление, используя сеть туннелей, дроны и минирование. Конечно, можно считать, что Израиль продвигается так медленно, чтобы не допустить больших потерь в живой силе (хотя они все равно есть и, по данным СМИ, уже чувствительны для армии). Но даже с учетом этого фактора то, что ЦАХАЛ до сих пор не смог захватить Газу – факт поразительный. Это показывает, что и любая другая сухопутная война в будущем также, вполне возможно, будет проходить примерно по такому же сценарию: медленное топтание на месте, при условии, конечно, если обе стороны готовы к долгой борьбе, несмотря на потери.

Второй – ограниченность влияния США. Возможно, сейчас Трампу удастся додавить все стороны и принудить их к завершению войны. Однако это далеко не первая его попытка. Предыдущие планы не реализовывались либо срывались. При том что речь в данном случае идет вроде как о довольно простом для Вашингтона варианте – Израиль очень сильно зависит от США. А вторая сторона конфликта – ХАМАС - тесно связана со странами, на которые у Вашингтона есть мощные рычаги влияния: Турция и Катар. Но даже при таких вводных процесс, как видим, идет с большим трудом. Что уже тогда говорить о войне в Украине, где у Трампа есть сильное влияние только на одну сторону – на Киев. На Россию влияние очень ограниченное. В том числе и ограниченное опасениями эскалации и прямого военного столкновения США и РФ. На страны же, которые могут повлиять на позицию России (например, Китай), у Вашингтона тоже не так много рычагов воздействия. Поэтому оценка Трампа о том, что войну в Украине будет куда тяжелее урегулировать, чем войну в Газе, в целом, безусловно, справедливая.