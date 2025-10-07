Египетские посредники, участвующие в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС, начали обсуждение списков заложников и заключенных для осуществления обмена.

Об этом сообщил телеканал Al-Qahira Al-Ekhbariya.

По информации его источников, ХАМАС передал посредникам списки палестинских заключенных, которых он желал бы видеть на свободе. Они включают, в том числе одного из лидеров движения ФАТХ Марвана Баргути и генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Ахмеда Саадата.

В обмен радикалы готовы освободить живых израильских заложников и передать тела погибших пленников, подчеркнули источники телеканала.

Одновременно с этим и арабские, и израильские СМИ пишут о том, что переговоры идут медленно, без особых прорывов.

Ранее группировка ХАМАС заявила о готовности вернуть всех израильских заложников — как живых, так и тела погибших. Решение принято в ответ на предложения президента США Дональда Трампа и направлено на прекращение военных действий и полный вывод войск из сектора Газа.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что в Каире начались, возможно, финальные переговоры Израиля и ХАМАС. Встреча посвящена завершению войны в секторе Газа и возвращению заложников.

