Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр готовится возглавить временную администрацию по послевоенному восстановлению сектора Газа. Он уже обсудил эту идею с президентом США Дональдом Трампом. Его кандидатуру в Белом доме поддержали.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на израильские СМИ.

Предполагается, что временное правительство будет помогать сектору на первом этапе после окончания войны при поддержке ООН и стран Персидского залива, а затем вернет управление палестинцам. Создаваемый орган будет называться "Международное переходное управление Газы".

Офис Блэра заявил, что если он возглавит переходный период, то точно не поддержит никаких перемещений населения Газы.

Тони Блэр был посланником "ближневосточного квартета" в течение десяти лет и хорошо знает израильских и арабских лидеров региона. Однако "учитывая его наследие в Иракской войне, его участие в управлении Газой многим покажется несообразным и противоречивым", комментирует возможное назначение Sky News.

Напомним, в 2003 году Блэр был главным союзником президента США Джорджа Буша-младшего в решении начать войну против Ирака.

Как мы писали, на днях Канада, Великобритания и Австралия признали государственность Палестины.

Некоторое время спустя то же самое сделала и Франция.