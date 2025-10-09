Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали первый этап мирного соглашения, предложенного США.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, документ предусматривает скорое освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии как первый шаг к "прочному и вечному миру".

"Ко всем сторонам будут относиться справедливо. Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля, соседних стран и США", - сказал Трамп, поблагодарив Катар, Египет и Турцию за посредничество.

В интервью телеканалу Fox News Трамп уточнил, что заложники могут вернуться в Израиль уже в понедельник.

Тем временем газета Financial Times со ссылкой на дипломата сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес изменения в план, которые неприемлемы для ХАМАС.

По словам источника, арабские страны настаивают на возвращении документа к более реалистичному и сбалансированному варианту, который мог бы устроить обе стороны.

В свою очередь источники агентства Reuters опровергают слова Трампа, что Израиль и ХАМАС уже подписали первый этап мирного соглашения.

По их данным, подписание запланировано на 12:00 по Киеву.

Ожидается, что после этого на территории Газы вступит в силу режим прекращения огня. В течение 24 часов Израиль должен будет отвести войска к согласованной линии. А затем в течение 72 часов ХАМАС передаст живых заложников.

Ранее Белый дом обнародовал мирный план Трампа для урегулирования палестино-израильского конфликта.

На днях Трамп сообщил, что Израиль согласился с отводом войск в Газе на "определённые линии".

Перед этим ХАМАС согласился вернуть всех израильских заложников.