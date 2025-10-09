Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного соглашения - Трамп
Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали первый этап мирного соглашения, предложенного США.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
По его словам, документ предусматривает скорое освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии как первый шаг к "прочному и вечному миру".
"Ко всем сторонам будут относиться справедливо. Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля, соседних стран и США", - сказал Трамп, поблагодарив Катар, Египет и Турцию за посредничество.
В интервью телеканалу Fox News Трамп уточнил, что заложники могут вернуться в Израиль уже в понедельник.
Тем временем газета Financial Times со ссылкой на дипломата сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес изменения в план, которые неприемлемы для ХАМАС.
По словам источника, арабские страны настаивают на возвращении документа к более реалистичному и сбалансированному варианту, который мог бы устроить обе стороны.
В свою очередь источники агентства Reuters опровергают слова Трампа, что Израиль и ХАМАС уже подписали первый этап мирного соглашения.
По их данным, подписание запланировано на 12:00 по Киеву.
Ожидается, что после этого на территории Газы вступит в силу режим прекращения огня. В течение 24 часов Израиль должен будет отвести войска к согласованной линии. А затем в течение 72 часов ХАМАС передаст живых заложников.
Ранее Белый дом обнародовал мирный план Трампа для урегулирования палестино-израильского конфликта.
На днях Трамп сообщил, что Израиль согласился с отводом войск в Газе на "определённые линии".
Перед этим ХАМАС согласился вернуть всех израильских заложников.