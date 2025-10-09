Президент США Дональд Трамп объявил о конце войны Израиля и палестинского движения ХАМАС.

Об этом американский лидер сказал на брифинге в Белом доме.

По словам Трампа, Газа будет полностью перестроена, израильских заложников освободят в понедельник или вторник.

Заявляется, что в эти выходные президент США полетит в Египет, где будут подписаны документы о мире.

В свою очередь о том, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, сообщает агентство Reuters.

Подписание соглашения подтвердили официальные представители обеих сторон, участвовавших в косвенных переговорах на египетском курорте Шарм-эль-Шейх.

По этой договоренности стороны прекратят боевые действия, Израиль частично выведет войска из сектора Газа, а ХАМАС освободит всех заложников, которых он захватил во время нападения 7 октября 2024 года, в обмен на освобождение Израилем сотен палестинских заключенных.

Как отмечает Reuters, израильтяне и палестинцы встретили подписание соглашения празднованием.

Напомним, сегодня с утра Армия обороны Израиля начала отводить свои силы из части сектора Газа согласно достигнутой договоренности с ХАМАС.

Мы подробно разбирали, что показала война Израиля с ХАМАС и когда в секторе Газа прекратят огонь.