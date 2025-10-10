Израильское правительство одобрило предложенный Вашингтоном план прекращения огня в секторе Газа, и его первый этап вступил в силу.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Согласно плану, в секторе Газа немедленно вступает в действие режим прекращения огня, а израильские войска в течение 24 часов отойдут к желтой линии, обозначенной на карте. Затем на передачу живых заложников и поиски останков погибших ХАМАС дается трое суток. Если передача 20 живых и 28 мертвых заложников состоится, ЦАХАЛ отойдет еще далее.

В ХАМАС заявили, что перед освобождением заложников должно быть сделано официальное заявление о прекращении войны.

Израиль же в рамках сделки должен освободить 250 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное заключение по обвинению в терроризме, и 1700 арабов, задержанных в Газе, но "не причастных к событиям 7 октября".

На этом завершается первый этап мирного плана президента США Дональда Трампа.

На втором этапе должны произойти разоружение и роспуск ХАМАС, отстранение движения от власти и передача сектора Газа под контроль совета, состоящего из международных экспертов и палестинцев. Но ни по первому, ни по второму, ни по третьему пункту ХАМАС пока не дал согласия.

То есть после реализации первого этапа соглашения израильская армия прекратит огонь и отступит, а ХАМАС не будет разоружен и де-факто сохранит контроль над Газой.

Это уже вызвало возмущения некоторых политических союзников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Так, против плана выступил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Он заявил, что не может голосовать "за соглашение об освобождении этих кровожадных террористов". Бен-Гвир пригрозил покинуть правительство, если после реализации соглашения ХАМАС продолжит существовать.

Против соглашения выступил еще один член кабинета - министр финансов Бецалель Смотрич. По оценкам BBC, если Бен-Гвир и Смотрич выйдут из правительства, у Нетаньяху останется всего 47 из 120 мест в кнессете, хотя для абсолютного большинства необходимо 61 кресло.

Напомним, вчера Трамп объявил о конце войны Израиля и палестинского движения ХАМАС.

Мы подробно разбирали, что показала война Израиля с ХАМАС и когда в секторе Газа прекратят огонь.