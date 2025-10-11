Жесткое давление президента США Дональда Трампа на Израиль после удара по Катару стал отправной точкой для прекращения огня в секторе Газе.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на дипломатов и источники в Белом доме.

По их словам, удар Израиля по Дохе предоставил Трампу "точку давления" на премьера Беньямина Нетаньяху, который до этого был крайне несговорчив и не хотел идти на уступки.

"Президент США стал гораздо более резким и прямолинейным, и после удара в Дохе необходимость мирного соглашения стала ещё более неотложной. Это позволило президенту оказать максимальное давление на Израиль, что он и сделал. И это действительно вынудило Израиль согласиться на мир", - заявил изданию высокопоставленный представитель Белого дома.

В статье отмечается, что формально мирный план Трампа из двадцати пунктов удовлетворяет и Израиль. Согласно нему, заложники освобождаются, а Хамас должен покинуть Газу. Однако источники в Белом доме сомневаются в том что этот план удастся реализовать в полном объеме.

Напомним, Трамп резко отреагировал на удар по Дохе, назвав операцию Израиля "безрассудной" и "мешающей мирным усилиям"



Ранее сообщалось, что израильское правительство одобрило предложенный Вашингтоном план прекращения огня в секторе Газа, и его первый этап вступил в силу.