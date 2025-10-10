В Сети появилось видео огромного потока людей, возвращающихся в сектор Газа после начала перемирия.

Соответствующие кадры опубликовала газета Deutsche Welle.

На видеоролике можно заметить огромную колонну из людей, идущих на север, к городу Газа.

Это происходит после того, как в силу вступило прекращение огня между Израилем и ХАМАС.

Напомним, израильское правительство одобрило предложенный Вашингтоном план прекращения огня в секторе Газа, и его первый этап вступил в силу. Перед этим президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о конце войны Израиля и палестинского движения ХАМАС.

Вчера с самого утра армия обороны Израиля начала отводить свои силы из части сектора Газа согласно достигнутой договоренности с ХАМАС.

Мы также подробно в отдельном материале разбирали, что показала война Израиля с ХАМАС и когда в секторе Газа прекратят огонь.

