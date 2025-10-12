Делегация США прибыла в Газу. Визит организован, как проверка выполнение Израилем первой фазы мирного соглашения.

Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

По его словам, вместе с ним в город прибыли адмирал Брэд Купер и экс-старший советник президента США Джаред Кушнер.

"Адмирал Купер, Джаред Кушнер (зять Трампа - Ред.) и я отправились сегодня в Газу, чтобы проверить выполнение Израилем первой фазы соглашения. Мы получили подробную информацию о безопасности, гуманитарной помощи и мерах по урегулированию конфликта. При неизменной приверженности мир остаётся достижимым", - написал Уиткофф и опубликовал фото.

Ранее мы писали, что завтра состоится саммит мира по урегулированию в секторе Газа. На мероприятии будут обсуждаться дальнейшие шаги по обеспечению мира в данном регионе.

Подробнее о том, что показали два года конфликта в секторе Газа мы писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.