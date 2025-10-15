Соединённые Штаты могут прекратить торговлю с Китайской Республикой в ряде отраслей.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Я считаю, что Китай намеренно не покупает нашу сою и создаёт трудности для наших фермеров, выращивающих сою, что является враждебным экономическим актом. В качестве возмездия мы рассматриваем возможность прекращения сотрудничества с Китаем в сфере производства растительного масла и других элементов торговли. Например, мы можем легко производить растительное масло сами, нам не нужно покупать его у Китая", – написал глава Белого дома.

В течение семи минут после этого заявления фондовый рынок США обвалился на 450 миллиардов долларов.

Ранее в Politico писали, что пошлины США против Китая могут спровоцировать новую торговую войну.

Заявления Трампа могут ознаменовать собой конец хрупкого торгового перемирия, которое США и Китай поддерживали с мая. Это также свидетельствует о том, что усиление контроля Пекина над критически важными для Китая поставками полезных ископаемых сводит на нет стратегию Белого дома по снижению торговых противоречий.

Напомним, Пекин пообещал дать ответ, если Трамп введёт 100% пошлины на китайские товары.