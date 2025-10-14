Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы разоружат палестинскую группировку ХАМАС, если её боевики не сделают этого самостоятельно.

Слова американского лидера прозвучали в ходе краткого интервью в Белом доме, передаёт американский информационный телеканал Fox News.

"Они сложат оружие, потому что сказали, что сложат. А если не сложат – мы разоружим их сами", – ответил Трамп на вопрос журналистки о гарантиях, что ХАМАС выполнит все условия мирного плана США.

"Я не буду объяснять, но, если они не сложат оружие, мы разоружим их. Они знают, что я не играю в игры," – повторил Трамп.

Напомним, ХАМАС передал США согласие на разоружение ещё до освобождения захваченных заложников.

Представитель арабского военизированного движения также отметил, что через Катар были получены гарантии США о полном выводе израильских сил с территории палестинского анклава.

Позже в СМИ появилась информация, что палестинская группировка готова отказаться от единой власти в секторе Газа после урегиулирования конфликта с Израилем.

"Для ХАМАС управление сектором Газа – вопрос решённый <...>, что означает отказ от контроля над сектором <...>. ХАМАС соглашается на долгосрочное перемирие и на то, что его оружие не будет использоваться в течение этого периода, за исключением случая нападения Израиля на Газу", – сообщил анонимный источник.