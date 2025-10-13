Лидеры Египта, Катара, США и Турции подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе на "саммите мира" в Шарм-эш-Шейхе. Среди подписующих оказались президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На саммит собрались несколько десятков мировых лидеров. Среди гостей — глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал подписанный документ "историческим рубежом", подчеркнув, что мир возможен лишь при создании двух государств – Палестины и Израиля. По его словам, это единственный способ воплотить мечты обоих народов о независимости и безопасности.

Дональд Трамп также прокомментировал подписание мирного соглашения по Газе.

"Все счастливы. Ранее были прогнозы, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. Но этого не произойдет. Это заняло 3 000 лет, чтобы дойти до этого момента. Вы можете в это поверить? И это будет продолжаться и в дальнейшем. Это будет сохранено", – сказал он.

Интересно, что ни одна из стран-подписантов в Газе не воевала.

А две воевавшие друг с другом стороны - ХАМАС и Израиль на "саммите мира" не присутствуют и ничего не подписывают.

