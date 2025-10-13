В Каире вскоре после прилета президента США Дональда Трампа в Египет прогремел взрыв. В результате инцидента окна выбило на расстоянии нескольких километров.

Об этом сообщают местные издания.

По некоторым данным, взрыв прогремел на военной базе.

Над районом поднялось огромное облако дыма, видимое из разных районов города. Местные жители заявляют о сильном ударе, после которого к месту происшествия направились десятки машин скорой помощи и пожарных служб.

Как известно, Трамп примет участие в саммите в Шарм-эль-Шейхе о завершении войны в секторе Газа.

Ранее мы писали, что по случаю возвращения израильтян из плена в Израиль прилетел Дональд Трамп

До этого в Белом доме анонсировали, что Трамп посетит Израиль и Египет для подписания мирного соглашения по Газе.

О том, что в Шарм-эш-Шейхе пройдет саммит мира, который приуроченный к прекращению огня в секторе Газа, писал журналист Axios Барак Равид.

