Палестинская террористическая группировка ХАМАС выполнила условия первого этапа освобождения израильских заложников.

Кадры их возвращения публикует катарский телеканал Al Arabi и политические телеграм-каналы.

Сначала ХАМАС передал семь заложников (Гали и Зив Берманы, Матан Ангрест, Алон Охель, Омри Миран, Эйтан Мор и Гай Гильбоа-Даллаль), затем представители Красного Креста встретили еще 13 освобожденных. Таким образом, освобождены все 20 заложников, остававшихся живыми в плену.

Всего в Газе было 48 заложников, 28 из них погибли. Их тела тоже передали израильской стороне. Тела погибших пройдут патологоанатомическое исследование для окончательной идентификации.

Израильские СМИ пишут, что для вернувшихся из плена был подготовлен специальный подарочный комплект, собранный по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В него среди прочего вошли одежда, предметы личной гигиены, ноутбук, мобильный телефон и планшет.

В ходе освобождения заложников ХАМАС заявил о своей дальнейшей готовности придерживаться договорённостей, достигнутых в рамках соглашения, достигнутого при посредничестве США.

По случаю возвращения израильтян из плена в Израиль прилетел президент США Дональд Трамп. На пляже в Тель-Авиве установили огромную инсталляцию с его профилем и словами благодарности за способствование заключению мирного соглашения.

Со своей стороны Израиль начал отпускать палестинских заключенных. Все 1966 заключенных, освобождение которых планируется сегодня, уже сели в автобусы в израильских тюрьмах, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Напомним, в СМИ появилась информация, что ХАМАС готов отказаться от единоличного управления сектором Газа после войны.

Ранее Трамп объявил о завершении палестино-израильского конфликта.