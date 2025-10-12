Группировка ХАМАС готов отказаться от единоличного управления сектором Газа после завершения войны. Однако она все равно останется "неотъемлемой частью палестинской структуры".

Об этом сообщает Times of Israel, со ссылкой на анонимного участника переговоров от ХАМАСа.

"Для ХАМАС управление сектором Газа — вопрос решённый. ХАМАС не будет участвовать в переходном этапе, что означает отказ от контроля над сектором, но он остаётся неотъемлемой частью палестинской структуры. ХАМАС соглашается на долгосрочное перемирие и на то, что его оружие не будет использоваться в течение этого периода, за исключением случая нападения Израиля на Газу", - цитирует издание свой анонимный источник.

В то же время, The Wall Street Journal, со ссылкой на свои источники пишет о том что ХАМАС удерживает ещё 20 живых заложников, и готов освободить их уже сегодня. Кроме них, в секторе Газа, как считает Израиль, находятся тела 28 погибших заложников.

"Израильские военные готовятся принять заложников уже в воскресенье вечером, хотя по-прежнему ожидают, что передача, скорее всего, произойдет в понедельник, когда президент Трамп планирует посетить Израиль и Египет. Для поиска тел израильских заложников, местонахождение которых неизвестно, создаётся совместная многонациональная оперативная группа. В неё войдут представители Турции, США, Катара и Египта", - пишет WSJ.

Напомним, израильское правительство одобрило предложенный Вашингтоном план прекращения огня в секторе Газа, и его первый этап вступил в силу.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 октября, посетит Израиль и Египет для подписания мирного соглашения по Газе.