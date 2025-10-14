Президент США Дональд Трамп заявил о поражении судна недалеко от берегов Венесуэлы.

Сообщение об этом было опубликовано на странице главы Белого дома в его соцсети Truth Social.

"Сегодня утром военный министр приказал нанести летальный кинетический удар по судну, связанному с Назначенной террористической организацией (DTO), занимающейся наркоторговлей в зоне ответственности USSOUTHCOM – недалеко от побережья Венесуэлы. Разведка подтвердила, что судно занималось наркоторговлей, было связано с незаконными наркоторговыми террористическими сетями и следовало по известному маршруту DTO. Удар был нанесён в международных водах, и шесть мужчин-наркотеррористов на борту судна погибли в результате удара", – написал американский лидер.

Накануне в New York Times писали, что Трамп распорядился прекратить переговоры с Венесуэлой.

Ранее Washington Examiner сообщил что США готовятся вторгнуться в Венесуэлу и взять под контроль порты и аэродромы.

Как мы также сообщали, в ответ на рост угрозы со стороны США Венесуэла привела войска в боевую готовность.