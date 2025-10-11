Президент США Дональд Трамп прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марие Мачадо.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

По его словам, Мачадо уже позвонила ему и заявила, что принимает награду в честь Трампа.

"Она позвонила и сказала: "Я принимаю это в вашу честь, потому что вы действительно заслужили". Очень хороший поступок. Я рад, потому что спас миллионы жизней”, - сказал американский глава.

Он также добавил, что Мачадо готова была бы "отдать ему" премию, если бы он ее об этом попросил.

Ранее мы писали, что Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Награду присудили бывшему депутату Венесуэлы Марии Корине Мачадо "за её неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за её борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

Западные же издания писали, что глава Белого дома страстно хотел получить премию мира и считает, что заслуживает ее.

