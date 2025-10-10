Чем известна венесуэльская политик Мачадо, которая получила Нобелевскую премию мира вместо Трампа
Венесуэльская правозащитница Мария Корина Мачадо сегодня стала лауреатом Нобелевской премии мира, которую очень надеялся получить президент США Дональд Трамп.
Мачадо - одна из наиболее заметных фигур венесуэльской оппозиции. Она выступает за прозрачные выборы в стране и возглавляет движение "Венте Венесуэла" (в переводе "добро пожаловать в Венесуэлу). Ранее она была депутатом венесуэльского парламента.
Мачадо отстранили от президентских выборов 2024 года, после чего она поддержала альтернативного кандидата Эдмундо Гонсалеса. В итоге победителем выборов был объявлен Николас Мадуро, и Мачадо возглавила протесты против результатов выборов. Поэтому в решении Нобелевского комитета отмечается её деятельность, направленная на защиту "демократических прав граждан Венесуэлы и продвижение мирных форм политического участия".
Это не первая международная награда у оппозиционной деятельницы. В 2024 году Мачадо была удостоена премии имени Вацлава Гавела и премии Андрея Сахарова Европейского парламента.
По некоторым данным, Мачадо не проживает в Венесуэле и находится за границей. При этом сама она заявляет, что находится в стране, периодически выходя на связь в интернете из неизвестных мест. В январе её задерживали после одной из протестных акций в Каракасе, но позже отпустили.
После прихода к власти президента Трампа Мачадо поддерживала его инициативы, направленные против правительства Венесуэлы. В частности, она приветствовала аннулирование лицензий для нефтяных компаний США, работавших в Венесуэле. Эти лицензии позволяли гиганту Chevron и другим энергетическим компаниям продолжать работу в Венесуэле и импортировать нефть оттуда в США. Лицензии были выданы при президенте Джо Байдене.
Трамп также поддерживал Мачадо и протестующих минувшей зимой.
"Венесуэльская активистка за демократию Мария Корина Мачадо и новоизбранный президент Гонсалес мирно выражают голоса и волю венесуэльского народа, когда сотни тысяч человек вышли на демонстрации против режима. Большая венесуэльско-американская община в США преимущественно поддерживает свободную Венесуэлу и решительно поддержала меня. Эти борцы за свободу не должны пострадать, они должны оставаться в безопасности и живыми", - писал Трамп в Truth Social.
Теперь же Мачадо, которую Трамп хвалил, перехватила у него Нобелевскую премию мира.
В отдельном материале мы писали, что США готовят вторжение в Венесуэлу.