Венесуэльская правозащитница Мария Корина Мачадо сегодня стала лауреатом Нобелевской премии мира, которую очень надеялся получить президент США Дональд Трамп.

Мачадо - одна из наиболее заметных фигур венесуэльской оппозиции. Она выступает за прозрачные выборы в стране и возглавляет движение "Венте Венесуэла" (в переводе "добро пожаловать в Венесуэлу). Ранее она была депутатом венесуэльского парламента.

Мачадо отстранили от президентских выборов 2024 года, после чего она поддержала альтернативного кандидата Эдмундо Гонсалеса. В итоге победителем выборов был объявлен Николас Мадуро, и Мачадо возглавила протесты против результатов выборов. Поэтому в решении Нобелевского комитета отмечается её деятельность, направленная на защиту "демократических прав граждан Венесуэлы и продвижение мирных форм политического участия".

Это не первая международная награда у оппозиционной деятельницы. В 2024 году Мачадо была удостоена премии имени Вацлава Гавела и премии Андрея Сахарова Европейского парламента.

По некоторым данным, Мачадо не проживает в Венесуэле и находится за границей. При этом сама она заявляет, что находится в стране, периодически выходя на связь в интернете из неизвестных мест. В январе её задерживали после одной из протестных акций в Каракасе, но позже отпустили.

После прихода к власти президента Трампа Мачадо поддерживала его инициативы, направленные против правительства Венесуэлы. В частности, она приветствовала аннулирование лицензий для нефтяных компаний США, работавших в Венесуэле. Эти лицензии позволяли гиганту Chevron и другим энергетическим компаниям продолжать работу в Венесуэле и импортировать нефть оттуда в США. Лицензии были выданы при президенте Джо Байдене.

Трамп также поддерживал Мачадо и протестующих минувшей зимой.

"Венесуэльская активистка за демократию Мария Корина Мачадо и новоизбранный президент Гонсалес мирно выражают голоса и волю венесуэльского народа, когда сотни тысяч человек вышли на демонстрации против режима. Большая венесуэльско-американская община в США преимущественно поддерживает свободную Венесуэлу и решительно поддержала меня. Эти борцы за свободу не должны пострадать, они должны оставаться в безопасности и живыми", - писал Трамп в Truth Social.

Теперь же Мачадо, которую Трамп хвалил, перехватила у него Нобелевскую премию мира.

В отдельном материале мы писали, что США готовят вторжение в Венесуэлу.