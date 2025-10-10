Президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Награду присудили бывшему депутату Венесуэлы Марии Корине Мачадо "за её неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за её борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

Секретарь Нобелевского комитета Кристиан Берг Харпвикен заявил, что премия мира присуждается за заслуги, накопленные в течение нескольких лет, а не за достижения последних недель или месяцев. По его словам, награда отражает работу кандидатов в 2024 году и предыдущие годы.



Между тем одним из последних и, возможно, самых значимых достижений Трампа стало соглашение о прекращении огня и возвращении израильских заложников, заключённое в среду между Израилем и ХАМАС.



Эксперты отмечают, что не все действия Трампа соответствуют критериям премии мира в честь Альфреда Нобеля. По словам директора Института исследований мира в Осло Нины Грегер, выход США из ВОЗ и Парижских соглашений, а также тарифные войны противоречат завещанию Нобеля, в котором приоритетными названы мир, разоружение и международное сотрудничество.

В администрации Трампа прокомментировали вручение награды. Пресс-секретарь Стивен Чун раскритиковал Нобелевский комитет.

"Президент Трамп продолжит заключать мирные соглашения по всему миру, прекращать войны и спасать жизни. Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира", — написал Чун в Х.

Напомним, Трамп заявил, что экс-президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году "ни за что".

Ранее западные издания писали, что глава Белого дома страстно хочет получить премию мира и считает, что заслуживает ее.