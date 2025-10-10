Трампу не досталась Нобелевская премия мира, награду получила бывший депутат Венесуэлы Мачадо
Президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Награду присудили бывшему депутату Венесуэлы Марии Корине Мачадо "за её неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за её борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".
Секретарь Нобелевского комитета Кристиан Берг Харпвикен заявил, что премия мира присуждается за заслуги, накопленные в течение нескольких лет, а не за достижения последних недель или месяцев. По его словам, награда отражает работу кандидатов в 2024 году и предыдущие годы.
Между тем одним из последних и, возможно, самых значимых достижений Трампа стало соглашение о прекращении огня и возвращении израильских заложников, заключённое в среду между Израилем и ХАМАС.
Эксперты отмечают, что не все действия Трампа соответствуют критериям премии мира в честь Альфреда Нобеля. По словам директора Института исследований мира в Осло Нины Грегер, выход США из ВОЗ и Парижских соглашений, а также тарифные войны противоречат завещанию Нобеля, в котором приоритетными названы мир, разоружение и международное сотрудничество.
В администрации Трампа прокомментировали вручение награды. Пресс-секретарь Стивен Чун раскритиковал Нобелевский комитет.
"Президент Трамп продолжит заключать мирные соглашения по всему миру, прекращать войны и спасать жизни. Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира", — написал Чун в Х.
Напомним, Трамп заявил, что экс-президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году "ни за что".
Ранее западные издания писали, что глава Белого дома страстно хочет получить премию мира и считает, что заслуживает ее.