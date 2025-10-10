Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского главу Владимира Путина за слова о Нобелевской премии.

Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

"Спасибо президент Путин", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан поддержал Трампа в его стремлении получить Нобелевскую премию мира.

Российский президент заявил, что комитет "потерял авторитет", поскольку, по его словам, "награждает тех, кто ничего не сделал для мира", отметив, что американский президент "много делает" для урегулирования войны в Украине.

"Достоин ли действующий президент США Нобелевской премии — я не знаю. Но он действительно много делает, чтобы решать сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы. Я знаю, что в отношении кризиса (войны — Ред.) в Украине он искренне стремится к этому", — заявил Путин.

Ранее мы также писали, что Трамп, уже не в первый раз, выразил разочарование президентом РФ из-за его нежелания договариваться о завершении войны в Украине.