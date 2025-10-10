Президент США Дональд Трамп не верит в угрозу нападения России на Финляндию.

Кадры соответствующего заявления публикуют политические телеграм-каналы.

"Я думаю, что шансы на это очень-очень малы", – сказал Трамп на встрече с президентом Фиинляндии Александром Стуббом.

Но при этом добавил, что, если бы это случилось, США защищали бы Финляндию как члена НАТО.

В свете продолжающегося российско-украинского конфликта Трамп допустил введение новых санкций против Москвы.

"Возможно. Да, возможно", – ответил американский лидер на вопрос прессы о мерах воздействия на РФ.

Накануне Трамп выразил разочарование Путиным из-за продолжающейся войны РФ с Украиной.

