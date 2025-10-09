Президент США Дональд Трамп, комментируя достижение договорённости по Газе, заявил, что конфликт в Украине "также будет урегулирован".

Об этом американский лидер сказал на заседании правительства США в Белом доме.

"Это номер восемь. Мы урегулировали семь войн или крупных конфликтов, и восьмым, как я думаю, станет Россия и Украина. Думаю, это тоже произойдёт", – заявил Трамп.

В свою очередь глава Министерства торговли США Говард Лютник на заседании правительства сказал Трампу, что в усилиях Вашингтона по прекращению войны в Украине "ключевую роль" будет играть энергетика.

Напомним, сегодня Трамп объявил о завершении войны между Израилем и ХАМАС.

Ранее Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира, если он добьется прекращения огня.

Между тем война в Украине идет 1324-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями четверга, 9 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.