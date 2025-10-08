Анализируем итоги 1323-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ после длительной паузы возобновила наступление в Сумской области и существенно продвинулась в районе Новониколаевки, сообщает украинский военный паблик Deep State.

Также у РФ продвижение на пяти участках на западе Запорожской области: около Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и в Полтавке.

Минобороны России заявило о захвате Новогригорьевки, которая, судя по украинским картам, пока находится в "серой зоне". Украинский боец "Мучной" пишет, что потерю села подтверждают российские флаги, установленные там.

Кроме того на карте с 6 октября появился длинный выступ серой зоны в сторону Алексеевки Днепропетровской области (обведено). Армия РФ прорвалась туда, воспользовавшись туманом, сообщает Deep State.

По данным паблика, за последние двое суток несколько групп россиян заехали в деревню на технике с востока.

"Мучной" пишет, что россияне сейчас наиболее активно штурмуют на Гуляйпольском направлении в Запорожской области, пытаясь взять Полтавский плацдарм ВСУ (в селе Полтавка, в центре которого уже идут бои).

"Трасса к Гуляйполю теперь под угрозой — противник установил огневой контроль с помощью FPV-дронов, оптические БПЛА заходят глубже и могут вести разведку и корректировку огня прямо по маршруту движения техники", - сообщает украинский военный.

Относительно дальнейших перспектив оценки из Украины и РФ диаметрально противоположны.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко считает, что непосредственных угроз для областного центра - Запорожья и Харькова нет.

По оценке Коваленко, у россиян ни на одном направлении недостаточно войск, чтобы начать операции по захвату областных центров. По информации эксперта, под Сумами у РФ 50-60 тысяч войск, на Белгород-Харьковском направлении 50 тыс, в районе Чернигова - 12 тыс.

Коваленко пишет, что на Покровском направлении у россиян сосредоточено, по его данным, около 130 тыс человек, и город тем не менее, уже несколько месяцев не могут взять.

В то же время Путин вчера заявил, что, украинские войска, "несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения" и "в настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации".

Российское командование заявляет об "уничтожении окруженной группировки ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища" (к югу от Константиновки) и о "завершающем этапе разгрома ВСУ в южных кварталах Купянска" (Украина этого не подтверждала).

Новые удары по жд и энергетике

Россия сегодня ночью нанесла новые удары по украинской энергетике.

Прилет был по объекту в Нежине Черниговской области, после чего в городе начались аварийные отключения света.

Также, по данным Минэнерго, был удар по энергетическому объекту в Днепропетровской области. О прилетах по объектам инфраструктуры сообщали власти Кривого Рога - заявлялось, что обстрел был в Зеленодольской общине. Там расположена Криворожская ТЭС.

Была ли она поражена - официално не подтверждалось. При этом компания ДТЭК сообщала, что ночью был удар по одной из ее электростанций.

Днем Россия атаковала второй объект ДТЭК за сутки. Прилет был по фабрике в Донецкой области, где обогащается уголь для тепловых электростанций.

Утром россияне ударили по топливной базе в Прилуках Черниговской области, был масштабный пожар.

Помимо энергетики, прилеты были по железной дороге под Нежином. РФ ударила 12 "Шахедами" по товарному поезду и по складам "Укрзализныци". Многие поезда при этом были отменены или перенаправлены по другим маршрутам.

В этой связи украинский эксперт по дронам и связи Сергей Бескрестнов заявил, что Россия может скоро "разнести всю железную дорогу" Украины, если не принять срочных мер.

Он отмечает, что россияне начали выслеживать и атаковать локомотивы, без которых железная дорога "остановится". Грузовые вагоны не являются важной целью, а ж\д полотно быстро ремонтируется.

На опубликованном видео виден такой прилет по локомотиву, который поджидали до остановки. По оценке Бескрестнова, он должен был заехать в укрытие, а не ждать удара.

Ранее стало известно, что локомотивы в прифронтовых регионах стали защищать от дронов сетками.

Реакция РФ на "Томагавки" и планы Путина по войне

Сегодня в России начали развернуто комментировать тему возможных поставок Украине "Томагавков".

Москва призвала США "трезво и здраво" подойти к этому вопросу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. И заявил, что это будет означать прямое участие США в боевых действиях против России.

"Без программного обеспечения, без пусковых установок, ракеты сами по себе это, скажем так, болванки. Соответственно, – и об этом тоже было сказано на высоком уровне с российской стороны, – гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала", - сказал Рябков.

Спикер того же ведомства Мария Захарова сказала, что "Россия призывает США к сдержанности".

"В Москве надеются, что сигналы, направленные Вашингтону, будут услышаны. Если США всё же решат передать Киеву ракеты Tomahawk, это нанесёт непоправимый ущерб российско-американским отношениям", - заявила спикер российского МИД.

Комментируя шире вопрос отношений США и РФ, Рябков добавил, что "к сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников "войны до последнего украинца", прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан".

Также он сообщил, что Россия не получила реакции США на инициативу Путина о продлении на год соглашения о сокращении наступательных вооружений. "Россия предложением по ДСНВ протянула США руку, но если Штатам неинтересно, то мы без этого обойдемся", - сказал Рябков.

Он также заявил, что Москва денонсирует договор о переработке Россией плутония для нужд США.

Одно из ключевых заявлений россиян в связи с "Томагавками" - об "исчерпании импульса Анкориджа". То есть, шире - об угрозе срыва процесса нормализации отношений россиян с американцами, и в первую очередь по Украине.

В приближенных Кремлю телеграм-каналах также пишут о "прощании с Анкориджем". И о том, что ответ на передачу Киеву "Томагавков" (если таковая будет) не ограничится заявлениями, а последуют "серьезные действия" и "вероятные контрмеры" военного характера. Указывается, что предупреждать о них не станут, а будут применять по факту.

То есть, в России американцам дают понять, что последствия от передачи "Томагавков" могут быть непредсказуемыми. О том, какие могут быть ответные действия Москвы мы детально анализировали здесь.

Но, отметим, пока нет четких свидетельств, что Трамп принял решение передать Украине "Томагавки".

При этом в российских СМИ пишут, что раз решить с Трампом вопрос Украины сейчас не удалось, РФ планирует воевать еще и в следующем году - но в Кремле этот год войны рассматривают как последний. Об этом говорится в авторской колонке обозревателя "Московского комсомольца" Михаила Ростовского.

Колонка озаглавлена "Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО". Она начинается со слов о том, что воли Дональда Трампа и российского президента "оказалось недостаточно, чтобы преодолеть „завал“ накопившихся обстоятельств" для завершения войны в Украине.

"И вот мой новый прогноз: следующий год ВВП потратит на то, чтобы снести этот завал, сделать обстоятельства благоприятными для России и её видения завершения украинского конфликта", – считает Ростовский.

Далее автор статьи пишет со ссылкой на "осведомленный источник", что именно Путин был инициатором российского-американского саммита на Аляске. Вашингтон, как говорится в публикации, предлагал провести встречу в ОАЭ и Шотландии.

Во время предшествовавшей саммиту встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом Путин "согласился с большей частью его мирного плана".

"А непосредственно на Аляске хозяин Кремля дал свое согласие на тот аспект плана Уиткоффа, который ранее вызывал у него сомнение", – добавил Ростовский, не уточнив, что имеет в виду.

При этом Путин "потребовал вывода украинских войск из Донбасса", уточнил обозреватель "МК".

Трамп, по словам Ростовского, обещал подумать и дать ответ позднее. Однако этого не произошло, что стало "знаком несогласия", говорится в колонке. Причиной несогласия Ростовский назвал "патрон-клиентские отношения Америки с ее младшими политическими партнерами".

"Украина является одним из наиболее слабых клиентов всей патрон-клиентской сети. Но Вашингтон не может оставить её без потери своего статуса и уважения со стороны клиентелы. Трамп не хочет и не может этого сделать, исходя из одной только своей доброй воли",

Однако Трамп пойдет на приемлемые для России условия и "те самые предлагаемые Москвой „глубокие структурированные переговоры“", когда у "него не будет другого выбора или когда этот „другой выбор“ будет означать издержки, которые в Вашингтоне сочтут неприемлемо тяжелыми", пишет автор.

Он считает, что позиция Трампа изменится, если "фронт будет прорван".

Подводя итог, Ростовский пишет, что "стратегия Кремля в октябре 2025 года" подразумевает, что "поиски мира" требуют не только готовности договариваться, но и "убедительных успехов в сфере силовой составляющей мировой политики".

"В течении следующего года Владимир Путин намерен их достичь", – считает Ростовский.

Готова ли Европа к войне?

В ключевой стране ЕС - Германии - попытки приучить общество к мысли о "неизбежности войны с Россией" дают сбои.

На прошлой неделе правящие партии ФРГ не смогли согласовать введение обязательной воинской повинности. Из-за этого Бундестаг отложил первое чтение изменений в закон о воинской службе.

Главный спорный вопрос касается перехода от добровольной службы к обязательной. По проекту министра обороны Писториуса (социал-демократ), обязательная служба вводится только в случае нехватки добровольцев или обострения ситуации с безопасностью.

В партии ХСС назвали это "пустословной воинской обязанностью". По словам главы партии Маркуса Зедера, "в условиях серьезной угрозы нам нужно больше, чем армия с опросниками".

Однако многие немцы могли бы с этой точкой зрения поспорить. Они явно не хотят проходить обязательную воинскую службу, а некоторые считают, что украинцы поступили неправильно, оказывая сопротивление Путину. Такие заявления прозвучали в эфире одного из крупнейших телеканалов Германии - общественного вещателя ARD.

В ходе дискуссии на ТВ из трех молодых парней двое высказались против обязательной службы в армии. При том один парень заявил, что не хочет воевать, даже если на его страну нападут.

"Нужна ли нам снова обязательная воинская служба? Нет, не нужна, потому что у меня есть проблема с самим словом "обязанность". Если людей принуждают что-то делать, то они делают это лишь вполсилы, вместо того чтобы брать тех, кто делает это добровольно и с полной убеждённостью. Это приносит гораздо больше пользы, и, возможно, стоит давать стимулы, чтобы больше людей сами решали этим заниматься, но не стоит их заставлять", - заявил первый парень.

Второй был еще более категоричен.

"У меня нет никакого желания идти на военную службу, и я не хочу жертвовать своей жизнью ради государственных границ и сфер влияния. Я также не считаю, что людей вообще можно заставлять делать это против их воли", - заявил парень.

По его мнению, Украине не следовало сопротивляться агрессии РФ, и он "предпочёл бы жить в Германии под властью Путина, чем жить в Германии, раздираемой войной".

"Даже тогда (в случае нападения - Ред.) я не стал бы её защищать. Мне кажется, что украинцы, например, поступили себе во вред, начав воевать с Россией. Они, на мой взгляд, должны были это принять. Я думаю, им следовало сдаться, потому что жизнь во время войны гораздо хуже, чем жизнь даже под властью Путина", - сказал парень.

Впрочем, звучали и другие мнения. Третий молодой человек заявил, что Украина должна была сопротивляться - хотя сам не уточнил, пойдет ли служить в немецкую армию.

"Я считаю, что нельзя путать жертву и агрессора. Путин ведёт войну агрессии. И это — нарушение международного права. А ставить на одну доску обязательную службу с тем, что делает Нетаньяху, или с тем, что делает Путин, — это совершенно разные категории. Здесь речь идёт об Основном законе (конституции Германии). Здесь речь идёт о защите свободы и прав человека. И ни в коем случае нельзя это приравнивать к действиям Путина", - заявил третий парень.

Швейцария ужесточает положение украинцев

Швейцария прекращает прием украинских беженцев из западных регионов и может даже депортировать уже получивших статус защиты.

Речь идет о Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Для остальных украинцев программу приема продлили до 4 марта 2027 года.

Ранее подобные - и даже более жесткие - меры приняла Норвегия. Правительство страны утвердило список областей, жители которых не будут считаться беженцами в Норвегии и получать помощь от государства. В список внесли:

– Черкасскую область,

– Черновицкую,

– Ивано-Франковскую,

– Хмельницкий,

– Кировоградскую,

– Киевскую (область, не город),

– Львовскую,

– Полтавскую,

– Ровенскую,

– Тернопольскую,

– Винницкую,

– Волынскую,

– Закарпатскую,

– Житомирскую.

Ранее в список входили только западные области Украины. Теперь в Норвегии безопасными признаны все регионы, кроме южных, восточных и Киева. Отметим, что подобные идеи (давать убежище только жителям прифронтовых регионов) высказываются и в ЕС. Но для их реализации нужно решение на уровне Евросоюза (Швейцария и Норвегия в ЕС не входят). Однако, то, что этот вопрос могут поднять на фоне инициатив этих двух стран исключать нельзя .