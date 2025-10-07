Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что разочарован президентом РФ Владимиром Путиным из-за его нежелания договориться о завершении войны в Украине.

В ходе встречи с премьером Канады Марком Карни он заявил, что войну в Украине будет труднее завершить, чем войну в Газе.

"На прошлой неделе погибли 7812 человек, в основном солдаты... Почти восемь тысяч солдат погибли. Это безумие! Я думал, что это будет одно из самых легких соглашений. Я очень хорошо ладил с Путиным, и думаю, что он меня очень разочаровывает", – сказал президент США.

Напомним, в июле Трамп уже выражал разочарование действиями Владимира Путина, указывая на то, что несмотря на переговоры и "приятные разговоры", российский лидер продолжает обстрелы Киева. Трамп отметил, что его нельзя обмануть так же, как предыдущих президентов США.

В сентябре Трамп вновь заявил о разочаровании Путиным и связал возможность прекращения войны в Украине со снижением цен на нефть, утверждая, что это "автоматически" остановит конфликт. Президент США подчеркнул, что продолжает предпринимать меры для снижения стоимости нефти и отметил серьёзные потери с обеих сторон.



