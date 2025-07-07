Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень помогает Украине".

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Отвечая на вопрос, почему Трамп не помогает Украине так же, как Израилю, он ответил:

"Я помогаю Украине. Я очень ей помогаю. И это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом (с 2021 по 2025 год - Ред.), если бы выборы не были сфальсифицированы, у вас сейчас не было бы войны с Россией".

При этом Трамп заявил, что по украинскому президенту Владимиру Зеленскому наносят "серьезные удары" и повторил, что "разочарован" разговором с главой РФ Владимиром Путиным.

"Я считаю, это был хороший разговор (с Зеленским - Ред.). По нему наносят очень серьёзные удары - и я говорил, что так и будет. По нему наносят очень серьёзные удары. И я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован", - сказал президент США, отвечая на вопрос о недавнем разговоре с Зеленским.

Также Трамп заявил, что сегодня с 12:00 по восточному времени США (с 19 часов по Киеву) начнется рассылка писем о новых американских тарифах различным странам мира. Либо же соглашений для тех, кто их с американцами заключил.

Он предупредил, что любая страна, которая будет поддерживать политику БРИКС, столкнется с дополнительным тарифом в размере 10%.

"Исключений из этого правила не будет. Благодарю за внимание к этому вопросу!" - добавил Трамп.

Ранее в минфине США заявляли, что новые тарифы могут вступить в силу с 1 августа.

Почему Трамп недоволен разговором с Путиным, мы анализировали в отдельном материале.

Ранее США приостановили военную помощь Украине. Данных о том, что ее возобновили, пока не поступало.