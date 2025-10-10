Президент России Владимир Путин заявил, что договоренности по результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже по Украине еще актуальны.

Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.

Президент РФ заявил, что у него и Трампа "есть понимание, куда двигаться и стремиться, чтобы прекратить украинский конфликт мирными средствами".

"Мы же не открывали полностью то, о чем шла речь в Анкоридже. Мы остаемся на базе той дискуссии, которая состоялась и ничего для себя не меняем", - заявил президент РФ.

Он подчеркнул, что вопросы, касающиеся войны в Украине, являются крайне сложными и требуют взвешенных решений.

"Мы договорились с Дональдом о том, что и мне нужно будет в Москве подумать, поговорить с нашими коллегами, с союзниками тоже, обсудить этот вопрос, и он мне то же самое сказал. Это вопрос сложный, требующий дополнительной проработки", - заявил президент РФ.

Путин завуалированно поддержал Трампа в стремлении получить Нобелевскую премию мира. Он заявил, что авторитет Нобелевского комитета "утрачен", так как "не раз присуждал премию мира тем, кто для мира ничего не делал".

"Я не знаю, достоин ли Трамп Нобелевской премии мира, но он много делает для решения сложных кризисов", — сказал российский глава.

При этом он отметил, что в России в "ближайшее время" появится новое оружие. По его словам, это оружие уже было анонсировано ранее.

"Оно появляется, проходит испытания, они идут успешно", - сказал Путин.

Путин также назвал "понтажом" угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить "Томагавками" по Кремлю, добавив, что в случае передачи этих ракет Украине Россия ответит "усилением своей системы ПВО".

Ранее Кремль, а затем и лично Путин, опровергли заявление МИД РФ, что "импульс" по Украине, достигнутый на Аляске, "оказался исчерпан".

Напомним, на этой неделе Путин вновь заявил, что Россия должна достичь всех целей войны в Украине и подчеркнул успехи ВС РФ.

Между тем Трамп не в первый раз выразил разочарование президентом РФ из-за его нежелания договариваться о завершении войны в Украине.