Последняя неделя ознаменовалась усилением обстрелов Украины Россией, слухами о грядущих поставках Киеву американских ракет "Томагавк" и продолжающимся появлением "неопознанных дронов" над различными объектами в Европе, а также многочисленными прогнозами о грядущей эскалации и провале любых попыток мирного урегулирования.



Тем более неожиданно на этом фоне в последние дни прозвучали заявления из Москвы и Вашингтона.



Помощник президента РФ Ушаков фактически опроверг недавние слова замглавы МИД Рябкова об "исчерпании импульса" по движению к миру, который появился после встречи Путина и Трампа на Аляске.



Ушаков сказал, что договоренности, достигнутые там, сохраняются, а Москва с Вашингтоном находятся в постоянном контакте.



А сегодня о том же заявил уже и сам Путин, который сказал, что работа по "урегулированию конфликта в Украине" строится на "принципиальных положениях", которые были обсуждены на Аляске.



Трамп же уже второй день заявляет, что переговоры между Украиной и Россией возобновятся и мир наступит.



Что в реальности происходит? Действительно ли есть перспективы скорого завершения войны?



В ходу три версии.



Первая - действительно существует некий "пакт", который заключили на Аляске Путин и Трамп по поводу войны в Украине и российско-американских отношений в целом (включая, например, прекращение огня при условии вывода украинских войск из Донбасса). И которого президент США продолжает придерживаться, однако скрытно - маскируя его жесткими заявлениями в адрес Москвы (и в таком случае, со временем, можно ожидать нового изменения его публичной позиции).

Вторая – Трампа украинские власти и западная "партия войны" убедили в необходимости жесткого давления на Россию через ограничение ее энергоэкспорта. И теперь Вашингтон пытается как можно больше стран побудить отказаться от импорта российских энергоносителей, а также, в рамках той же логики, готовится передать Украине "Томагавки", чтобы бить ими по ключевым энергообъектам РФ – как нефтяным, так и газовым. Москва же пытается убедить Трампа по такому пути не идти. С одной стороны, угрожая эскалацией, если "Томагавки" отправят. С другой стороны, заявляя о хороших отношениях, давая понять, что двери для переговоров не закрыты.

Третья – Трамп находится в некоем "пограничном состоянии", не определившись еще окончательно со своими дальнейшими действиями по Украине. Раньше он считал, что у Киева "нет карт на руках" и потому он гарантировано проиграет России. Потом его убедили, что все наоборот – Россия проигрывает, а у Зеленского есть возможности даже победить в войне, особенно если ему дать побольше оружия и сильнее надавить на РФ. И теперь, по данной версии, задача Москвы – обеспечить новый "разворот" Трампа, убедив его в том, что все на самом деле не так и Россия владеет инициативой на фронте и у Киева "нет шансов". Поэтому Кремль "прикручивает" эскалационную риторику в отношении Трампа, чтоб его лишний раз не раздражать, но при этом усиливает давление на фронте и удары по энергетике.

Отметим, что при любом из этих вариантов возобновление мирных переговоров и выход на некие договоренности возможен. Кроме случая, если развитие событий пойдет по эскалационному сценарию, с втягиванием в войну новых участников. И хотя иногда можно встретить точку зрения, что путь эскалации и "поднятия ставок" закончится тем, что "все сядут и договорятся", велик риск, что ситуация сорвется в штопор вплоть до начала мировой ядерной войны, после которой договариваться уже будет некому.