Накануне США поднимали в небо истребители F-16 на перехват четырех российских военных самолетов возле Аляски. Два бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 летали в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски - международном воздушном пространстве, но граничащим с суверенным воздушным пространством США и Канады.

Об этом сообщила пресс-служба Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Как выяснилось, Штаты подняли в небо четыре F-16 с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 и заправщиками, чтобы "точно идентифицировать и перехватить" российские самолеты.

В NORAD объяснили, что зона идентификации ПВО (ADIZ) распространяется на международное воздушное пространство за пределами границ страны и требует обязательной идентификации всех самолетов в целях национальной безопасности.

Командование заявляет, что российская военная активность в зоне ПВО является обычной и не рассматривается как угроза.

Ранее мы писали, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Это произошло над Финским заливом.

Напомним, Эстония запретила полеты у своей границы с Россией. Причиной стали атаки украинских дронов на Ленинградскую область и активности российских войск в этом регионе.