В случае нарушения воздушного пространства Эстонии разными летательными аппаратами решение об их унчитожении принимают не власти страны, а другие государства.

Об этом пишет эстонское издание Postimees со ссылкой на Генштаб сил обороны страны.

В Генштабе отметили, что приказ поднять в воздух самолеты НАТО 19 сентября, когда в небо Эстонии залетели три российских истребителя МиГ-31, поступил из Германии, где располагается командование НАТО. Тогда на вторжение самолетов отреагировали итальянские истребители F-35, размещённые в Эстонии на авиабазе Эмари и участвующие в миссии НАТО по охране воздушного пространства.

И в случае новых подобных инцидентов "решение об уничтожении нарушителей воздушных границ Эстонии тоже примут не в Эстонии".

Издание отмечает, что алгоритм принятия решения в таких ситуациях принято называть непростым.

Напомним, ранее правительство Эстонии запросило консультации по статье 4 НАТО в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими истребителями.

К чему может привести поражение российских самолетов странами НАТО, мы разбирали в отдельном материале.