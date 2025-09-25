Упавшую на дом в Польше ракету мог выпустить нидерландский или норвежский F-35.

Об этом сообщает польский портал Onet.

В ночь на 10 сентября, когда Польша заявила, что границу страны нарушили 19 БпЛА и некоторые из них были сбиты, заявлялось, что обломки одного из беспилотников повредили крышу дома в Вырыках на востоке страны. Но вскоре распространилась ифнормация, что в жилой дом попал не обломок беспилотника, а ракета, выпущенная истребителем F-16.

По данным портала Onet, ракету-перехватчик, упавшую на дом в Вырыках, вероятно, выпустил находившийся на дежурстве нидерландский истребитель F-35. То есть здание было разрушено в ходе оборонительной операции, проведенной польскими и союзными войсками после вторжения российских беспилотников в Польшу.

А по информации радиостанции Eska, ракета, предположительно, была выпущена с норвежского F-35.





Напомним, сначала СМИ сообщили, что в Польше 10 сентября жилой дом пострадал не от БпЛА, а от сбившей его ракеты, которая не разоварлась.

Позже польские власти подтвердили эту информацию.