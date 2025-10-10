На фоне возмущения Белого дома тем, что президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, глава Комитета Верховной Рады по международным делам и народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко поделился своей радостью, что премию получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корине Мачадо.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Очень рад, что Нобелевскую премию мира абсолютно заслуженно получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корини Мачадо", – написал Мережко.

При этом на данный момент на странице Мережко такого поста нет, однако сохранился скрин, который опубликовал другой депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Ничего необычного, просто глава международного комитета Рады работает над укреплением украино-американских отношений. Коллеги по комитету, заберите у него Фейсбук, бога ради", – прокомментировал заявление Мережко Бужанский.

Сегодня мы писали, что Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Награду присудили бывшему депутату Венесуэлы Марии Корине Мачадо "за её неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за её борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

При этом президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова выдвинуть Трампа на получение престижной Нобелевской премии мира, если тот одобрит передачу Украине американских дальнобойных ракет "Томагавк".