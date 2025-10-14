Встреча Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита в Южной Корее состоится согласно плану, время её проведения уже согласовано.

Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир в ходе краткого интервью прессе.

По его словам, китайская сторона "начинает понимать необходимость поиска иного пути" в торговых отношениях с Вашингтоном.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что готов отказаться от встречи с китайским лидером.

"В Китае [...] хотят ввести экспортный контроль на каждый элемент производства, связанный с редкоземельными металлами, и практически на всё остальное, что им только придёт в голову, даже если это не производится в Китае [...]. Одна из политик, которую мы сейчас рассматриваем – масштабное повышение тарифов на китайскую продукцию, ввозимую в США. Есть и множество других контрмер, которые также серьёзно рассматриваются", – комментировал отношения между странами американский лидер.

После этого вице-президент Джей Ди Вэнс не исключил продолжения переговоров, но Пекин отказался от разговора с Вашингтоном.

"[...] Я гарантирую вам: у президента Соединённых Штатов гораздо больше козырей, чем у КНР. Если, однако, они готовы быть разумными, то Дональд Трамп всегда готов быть мудрым переговорщиком [...]", – сказал Вэнс.