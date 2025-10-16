Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября был "весьма содержательным", а также "предельно откровенным и доверительным". Этот разговор состоялся по инициативе российской стороны и продолжался два с половиной часа.

По его словам, Москва и Вашингтон "незамедлительно" приступят к подготовке очной встречи лидеров. В качестве возможной площадки называется Будапешт: как утверждает Ушаков, этот вариант предложил Трамп, а Путин его поддержал. Орбан мгновенно сообщил, что готов принять саммит.

В числе высказанных позиций Москва передала американской стороне тезис о том, что поставки Украине крылатых ракет Tomahawk "не изменят ситуацию на поле боя", но нанесут ущерб отношениям РФ и США и усилиям по урегулированию в Украине. По версии Ушакова, Трамп "на завтрашней встрече с Зеленским будет учитывать все соображения, выдвинутые Путиным в ходе телефонного разговора".

Ушаков также озвучил российскую оценку текущей динамики войны.

"Россия владеет стратегической инициативой, а киевский режим прибегает к террористическим методам, на которые Россия вынуждена отвечать", - заявил Ушаков. При этом, по его словам, Трамп "многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира в Украине" и отмечал, что завершение конфликта "открывало бы колоссальные перспективы" для сотрудничества США и России.

Первым из публичных фигур с российской стороны разговор прокомментировал Кирилл Дмитриев. Переговорщик Кремля назвал звонок "важным для всего мира, позитивным и продуктивным" и отметил, что в нем "чётко обозначены дальнейшие шаги".

Позже Дмитриев добавил, что "британские и европейские поджигатели войны очень стараются сорвать перспективы мира", но, по его словам, "диалог, мир и сотрудничество между США и Россией возобладают".