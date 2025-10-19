Перед возможной встречей президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в Будапеште, стороны планируют провести встречи на более низком уровне.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

По данным издания, американская сторона планирует провести до саммита лидеров РФ и США больше предварительных совещаний на более низком уровне, чем это было перед встречей на Аляске.

"Надеясь заложить основу для соглашения, США планируют провести больше встреч с Россией на низком уровне, чем до переговоров на Аляске", - пишет WSJ.

Источники отмечают, что целью встреч является подготовка основы для будущего мирного соглашения. Американскую делегацию теперь возглавит госсекретарь Марко Рубио вместо спецпосланника президента Стива Уиткоффа, что украинские и европейские чиновники восприняли положительно.

Однако, как пишет издание, решение Трампа провести "еще один резонансный саммит" может быть рискованным. Предыдущая встреча президентов не принесла значимых результатов, критики опасаются, что это даст России возможность "выиграть время для реализации своих военных планов".

Ранее о деталях подготовки встречи Трампа и Путина в Венгрии рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Напомним, СМИ пишут, что встреча лидеров США и РФ ставит под сомнение поставки оружия в Украину и санкции против России.