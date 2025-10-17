Пердстоящая встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина подрывает усилия Украины, в том числе по поставкам вооружений.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Еще более тревожным для Зеленского стало то, что в четверг Трамп двусмысленно высказался как о возможности отправки ракет большой дальности "Томагавк" , так и о попытках сената ввести санкции против России", - отмечает издание.

Опрошенные агентством эксперты считают, что России удалось в очередной раз отложить антироссийские меры США.

"Путин по сути выигрывает время, откладывая поставки Соединенными Штатами столь необходимого оружия в Украину и реализацию обещанных Трампом энергетических санкций", - сказала старший научный сотрудник по России и Евразии Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова.

Если встреча президентов не завершится достижением приемлемого соглашения, это снова "позволит Путину послать миру сигнал, что он в некотором роде контролирует ситуацию", отметила старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Селеста Уолландер.

Напомним, вчера глава Белого дома намекнул, что США не собираются передавать Украине ракеты "Томагавк".

СМИ тоже писали, что возможность передачи Киеву дальнобойных ракет оказалась под вопросом после вчерашнего телефонного разговора Трампа и Путина.