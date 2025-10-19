Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин потребовал от Украины полного отказа от Донецкой области как условия прекращения войны.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, слова Путина показывают, что он практически не отступает от своих более ранних требований, которые не привели к заключению перемирия, несмотря на оптимизм Трампа.

При этом источники указывают, что в обмен на полный контроль над Донецкой областью президент России заявил о готовности отказаться от претензий на не оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. Луганскую же область российская армия контролирует практически полностью.

Отмечается, что нынешние территориальные требования Путина "чуть менее масштабные", чем те, которые якобы звучали на встрече с Трампом в Анкоридже. Некоторые представители Белого дома восприняли это как прогресс, указывает один из двух источников.

В то же время высокопоставленный европейский дипломат считает, что украинская сторона вряд ли разделит это мнение.

"Это как продать им собственную ногу за бесценок", - сказал он.

При этом в статье говорится, что спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф в пятницу требовал у президента Украины Владимира Зеленского согласиться с уступками Путину по Донецкой области.

"Уиткофф во время встречи в Зеленского и Трампа давил на украинскую делегацию по поводу передачи Донецка, отмечая, что регион в основном русскоязычный", - пишет издание.

Напомним, западные СМИ писали, что после встречи с Зеленским у Трампа сложилось впечатление, что в Украине не хотят мира и стремятся к эскалации.

Дальнейшие сценарии развития ситуации мы анализировали в отдельном материале.