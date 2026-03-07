В минувшую субботу, 28 февраля, Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Во время атаки погиб военный и религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ответ Тегеран нанёс удары по Израилю, американским объектам по всему Ближнему Востоку, а также соседним странам.

Все подробности происходящего, новости с места событий, видео, главные заявления в нашем обновляемом онлайне.

Что происходит на Ближнем Востоке 7 марта

9:29 Иран заявил, что больше не будет атаковать соседние страны, если с их территории не будут наноситься удары. Как заявил иранский президент Масуд Пезешкиан, это решение Временного совета руководства страны.

9:16 Корпус стражей исламской революции нанес удары по нескольким позициям антииранских группировок в Иракском Курдистане.

8:26 Иран атаковало более 80 истребителей израильских ВВС.

7:49 Над аэропортом Дубая был слышен взрыв, за которым последовало облако дыма.

7:14 В Израиле арестовали гражданина Узбекистана, который снимал видео во время иранских ударов и заявлял, что местные жители "разбежались как крысы".