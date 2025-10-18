После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским у американского главы Дональда Трампа сложилось впечатление, что в Украине не хотят мира и стремятся к эскалации.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники в Белом Доме.

"В прямом и честном разговоре Трамп ясно дал понять Зеленскому, что пока украинский лидер не получит ракеты большой дальности, способные долететь до самых дальних уголков России, которые он просит. Один из чиновников заявил, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта", - пишет издание.

При этом другие чиновники Белого дома считают, что "обе стороны должны заключить сделку", поскольку далее "условия станут только хуже".

