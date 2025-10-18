Президент Украины Владимир Зеленский не добился желаемого результата во время визита в США.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, ссылаясь на свой разговор с Зеленским после его встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

По словам Мерца, "этот визит оказался не тем, на что надеялся Зеленский".

Как считает канцлер, переговоры в Вашингтоне продемонстрировали необходимость усиления европейской помощи Украине во всех отношениях, "в финансовом, политическом, и военном".

При этом он отметил, что Украине необходим мирный план.

"Президент Зеленский имеет полную поддержку Германии и европейских друзей на пути к миру. После его встречи с президентом Трампом мы скоординировали и будем сопровождать следующие шаги. Сейчас Украине нужен мирный план", — написал Мерц.

В то же время британский премьер-министр Кир Стармер предложил Владимиру Зеленскому и европейцам разработать мирный план по Украине, аналогичный тому, что Дональд Трамп реализовал в секторе Газа.