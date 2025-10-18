Главный итог - передачи "Томагавков" Украине, похоже, не будет. США подойдя к грани резкого обострения отношений с РФ с трудно прогнозируемыми рисками, решили от нее отступить.

Трамп заявил, что он не хочет эскалации.

Зеленский на своем брифинге после встречи вообще не стал говорить что-либо конкретное на эту тему, посоветовав задать вопрос американской стороне.

По всем другим вопросам (поставки систем ПВО и ракет к ним, гарантии безопасности) Зеленский также ни о каких решениях не сказал, из чего можно сделать вывод, что и по ним особых подвижек во время встречи не было.

В таком случае возникает вопрос - о чем вообще тогда говорили за обедом два президента более двух часов?

Точно об этом неизвестно.

Но Зеленский в качестве самого проблемного вопроса назвал территориальный.

Потому что здесь между позициями Украины и России есть главное разночтение.

Киев настаивает на прекращении огня по текущей линии фронта и только после этого начинать мирные переговоры.

У России же есть свои условия прекращения огня, главное из которых - вывод украинских войск с территории всей Донецкой области.

Исходя из комментария Трампа, он поддерживает идею остановки боев по линии фронта. С соответствующим призывом он обратился сразу после встречи.

Но поменял ли свою позицию сейчас Путин - неведомо. На это пока ничего не указывает (хотя на 100% это исключать нельзя). Так же как и непонятно, будет ли предпринимать какие-либо действия Трамп, если президент РФ и после анонсируемой встречи в Будапеште откажется остановить войну по линии фронта.

Судя по действиям и заявлениям Трампа последних дней, он все более склонен отстраняться от войны в Украины, а не вовлекаться в нее глубже, не желая, чтоб она становилась "войной Трампа". Особенно в ситуации, когда это вовлечение создает угрозу прямого столкновения Америки и РФ с риском ядерной войны (о вероятности которой, в случае передачи Томагавков Украине, намекали в Москве).

И, как мы уже писали, вполне возможно, что и заявления Трампа о прогрессе в переговорах с Путиным связаны не столько с реальными ожиданиями такого процесса, сколько с желанием президента США, уйти от темы Томагавков, после того как он убедился, что их удары Путина пойти на остановку войны не побудят, а к резкой эскалации привести могут.

Таким образом, можно констатировать, что из трех задач визита Зеленского в Вашингтон (задача-максимум - получение "Томагавков", задача среднего уровня - продолжение бесплатной военной помощи, задача-минимум - усиление давления на РФ по разным направлениям), исходя из публичных заявлений, не была решена ни одна.

Трамп демонстрирует четкое стремление в войну не втягиваться и к эскалации в ней не подходить.

Риск глобального ядерного столкновения в случае эскалации, даже если он и равняется всего 1% (хотя, вполне возможно, он гораздо выше), перевешивает все прочие резоны по войне в Украине. Так было и во времена Байдена, так же остается, судя по всему, и сейчас.

Это ломает стратегию украинских властей и западной "партии войны", которые рассчитывали, что после сегодняшней встречи Вашингтон окончательно вернется на "тропу войны" с РФ.

Хотя, скорее всего, они еще неоднократно попытаются побудить Трампа к жестким действиям. Особенно, если Путин так и не согласится на прекращение огня по линии фронта.

Но если это не получится, то включится "инерционный сценарий", по которому Трамп продолжит политику "оружие для Украины только за деньги" (если их найдут европейцы), но без дальнобоя и прочих "эскалационных" элементов.

И это в перспективе для Киева будет иметь последствия: в таком случае в войне на истощение он будет постепенно терять позиции. В том числе и переговорные. Приближаясь к тем условиям завершения войны, которые выдвигает Путин. Особенно, если к этому украинские власти начнет явно или неявно подталкивать Трамп.