Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом. Фото – Телеграм

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским длилась больше запланированного, поэтому обед в Белом доме прошёл без них.

Меню ланча в Белом доме:

  • салат с артишоками, тертым фенхелем и лимонной уксусной заправкой;
  • жареная курица с бататом, фрикасе с горошком, рукколой и розмариновым айоли;
  • яблоки "Макинтош" и карамельный шифон с мороженым из клементина и ежевичным соусом.

Фото обеденного стола в Белом доме в честь прибытия Зеленского

Фото меню в Белом доме для Зеленского

Напомним, что во время предыдущего визита Зеленского в США ему тоже не удалось попробовать обед в Белом доме, который достался его служащим, которые съели приготовленный для украинского президента обед.

Перед обедом президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, где стороны собрались обсудить вопросы урегулирования конфликта в Украине и поставок оружия, в Белом доме прошёл брифинг

Открывая встречу с прессой, Трамп заявил, что обсудит с Зеленским свой вчерашний разговор с Владимиром Путиным: "Сегодня мы поговорим о моем вчерашнем разговоре с Путиным, где были обрисованы определенные принципы, и мы увидим, удастся ли нам это решить".

Ранее Зеленский ответил на заявление британского аналитика об "Украине в меню" относительно переговоров США с РФ.

 

