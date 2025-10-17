Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским длилась больше запланированного, поэтому обед в Белом доме прошёл без них.

Меню ланча в Белом доме:

салат с артишоками, тертым фенхелем и лимонной уксусной заправкой;

жареная курица с бататом, фрикасе с горошком, рукколой и розмариновым айоли;

яблоки "Макинтош" и карамельный шифон с мороженым из клементина и ежевичным соусом.

Напомним, что во время предыдущего визита Зеленского в США ему тоже не удалось попробовать обед в Белом доме, который достался его служащим, которые съели приготовленный для украинского президента обед.

Перед обедом президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, где стороны собрались обсудить вопросы урегулирования конфликта в Украине и поставок оружия, в Белом доме прошёл брифинг.

Открывая встречу с прессой, Трамп заявил, что обсудит с Зеленским свой вчерашний разговор с Владимиром Путиным: "Сегодня мы поговорим о моем вчерашнем разговоре с Путиным, где были обрисованы определенные принципы, и мы увидим, удастся ли нам это решить".

Ранее Зеленский ответил на заявление британского аналитика об "Украине в меню" относительно переговоров США с РФ.