Белый дом опубликовал фото встречи президентов США и Украины Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Соответствующее сообщение появилось в пресс-службе Белого дома.

"Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты... Мы заключили очень выгодную сделку с НАТО... Мы не для этого здесь. Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней...", - написано в сообщении.

Тем временем встреча Трампа и Зеленского официально подошла к концу.

Украинская делегация во главе с Зеленским покинула Белый дом.

Сам Трамп покинул Белый дом на вертолете сразу после отъезда Зеленского.

Напомним, встреча лидеров государств задерживалась более чем на 20 минут, когда Зеленский прибыл к Белому дому.

Западные СМИ писали, что Зеленский на встрече с президентом США планировал поднять вопрос о расширении военной поддержки США.

В то же время СМИ пишут, что Трамп в преддверии встречи с Зеленским не намерен соглашаться на передачу Киеву ракет Tomahawk.

Мы также писали о том, что вопрос о передаче Украине крылатых ракет "Томагавк" поставлен на паузу. Вместо этого Зеленский будет обсуждать на встрече передачу систем ПВО и создание совместных предприятий.