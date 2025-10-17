"Мы не тратим деньги". Белый дом опубликовал фото встречи Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал фото встречи президентов США и Украины Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
Соответствующее сообщение появилось в пресс-службе Белого дома.
"Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты... Мы заключили очень выгодную сделку с НАТО... Мы не для этого здесь. Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней...", - написано в сообщении.
Тем временем встреча Трампа и Зеленского официально подошла к концу.
Украинская делегация во главе с Зеленским покинула Белый дом.
Сам Трамп покинул Белый дом на вертолете сразу после отъезда Зеленского.
Напомним, встреча лидеров государств задерживалась более чем на 20 минут, когда Зеленский прибыл к Белому дому.
Западные СМИ писали, что Зеленский на встрече с президентом США планировал поднять вопрос о расширении военной поддержки США.
В то же время СМИ пишут, что Трамп в преддверии встречи с Зеленским не намерен соглашаться на передачу Киеву ракет Tomahawk.
Мы также писали о том, что вопрос о передаче Украине крылатых ракет "Томагавк" поставлен на паузу. Вместо этого Зеленский будет обсуждать на встрече передачу систем ПВО и создание совместных предприятий.