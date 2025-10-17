Президент США Дональд Трамп обсудит сегодня с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт для CBS News.

По словам корреспондента телеканала, американский лидер надеется, что Зеленский присоединится к их встрече с Путиным в Будапеште.

"Исходя из сказанного Кэролайн Ливитт, все еще существует вероятность, по крайней мере, на это надеется Белый дом, что Зеленский может быть включен в эти переговоры. По словам президента Трампа, они состоятся через пару недель в столице Венгрии, Будапеште", - заявила корреспондент.

Ранее мы писали о том, что вопрос о передаче Украине крылатых ракет "Томагавк" поставлен на паузу. Вместо этого Зеленский будет обсуждать на предстоящей встрече с Трампом передачу систем ПВО и создание совместных предприятий.

Напомним, "Томагавки" анонсировались как главная тема переговоров, но вчера Трамп созвонился с Путиным и договорился о второй встрече. После чего в СМИ появилось много прогнозов, что поставки "Томагавков" пока сняты с повестки дня.