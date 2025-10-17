Вопрос о передаче Украине крылатых ракет "Томагавк" поставлен на паузу. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский будет обсуждать на предстоящей встрече с американским коллегой Дональдом Трампом передачу систем ПВО и создание совместных предприятий.

Об этом сообщил народный депутат Егор Чернев в эфире телеканала "Мы-Украина".

"Все остальные направления сотрудничества продолжают обсуждаться. Речь идет о предоставлении большего количества систем ПВО и ракет к ним, но уже через программу PEARL – финансирование от наших европейских партнеров. Также активно развивается программа Build with Ukraine – совместное производство с американскими компаниями, где используются технологии обеих стран", – отметил Черняев.

Напомним, "Томагавки" анонсировались как главная тема переговоров, но вчера Трамп созвонился с Путиным и договорился о второй встрече. После чего в СМИ появилось много прогнозов, что поставки "Томагавков" пока сняты с повестки дня.

Также сам глава Белого дома намекнул, что США не будут передавать Украине ракеты, сославшись на необходимость сохранять собственные запасы.