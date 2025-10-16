Если США предоставят Украине свои дальнобойные ракеты "Томагавк", управлять ими будут скорее всего сами американцы.

Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на военных.

Так, западный военный чиновник заявил изданию, что ракеты могут быть доставлены относительно быстро с привлечением американских подрядчиков для оказания помощи в их использовании.

"Это устранило бы необходимость в обширной подготовке украинских войск и позволило бы США сохранить контроль над целями и другими вопросами", - отметил он.

Москва может ответить на это крупными ударами по Украине, предположил высокопоставленный представитель НАТО. По его словам, РФ, скорее всего, ответит "безответственной риторикой, которая будет включать небольшое бряцание ядерным оружием", а также "несколькими более крупными ударами" по Украине.

"Но я не думаю, что существует очень конкретный ответ, который россияне могли бы дать здесь и который на самом деле был бы чем-то, чего не ожидали", — добавил чиновник.

При этом опрошенные изданием западные эксперты не считают, что США дадут Украине крупную партию "Томагавков", которая бы изменила правила игры. Высокопоставленный представитель НАТО заявил, что "Томагавки" "дополнят то, чего Украина уже добивается" своими атаками беспилотников дальнего действия.

Между тем вчера глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что передача Украине ракет "Томагавк" приведет к серьезной эскалации между Россией и США.

Детальнее о перспективах передачи "Томагавков" Украине мы писали в отдельном материале.