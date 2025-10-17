Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может состояться в течение двух недель или "чуть позже".

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего брифинга.

Песков отметил важность скорейшей встречи лидеров стран.

"Она действительно может состояться в течение двух недель или чуть позже. Это общее понимание, что не нужно ничего откладывать в долгий ящик", — сказал он.

Песков также уточнил, что вопросы организации встречи будут прорабатываться главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марком Рубио.

"Пока есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести. Но сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать Лавров и Рубио. Сначала созвонятся и встретятся они, начнут обсуждать все вопросы. Вопросов много, нужно определить команды и так далее. Поэтому все будет поэтапно", - заявил спикер Кремля.

В свою очередь Путин во время разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном анонсировал, что с США "предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса".

Напомним, договорённость о встрече была достигнута вчера в ходе вчерашнего телефонного разговора президентов США и России.

Как сообщил премьер Венгрии Орбан, в стране уже "полным ходом идёт" подготовка к встрече Трампа с Путиным.