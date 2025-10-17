Президент США Дональд Трамп готовится ко встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским под хит итальянского певца Андреа Бочелли.

Соответствующие кадры публикуют журналисты и политические телеграм-каналы.

"Странная сцена в Белом доме. Пока мировая пресса ожидает встречи Трампа и Зеленского, которая может определить будущее европейской безопасности, президент США беседует с Андреа Бочелли в Овальном кабинете, слушая его хит Con Te Partiro (ит. "Уйду с тобой")", – пишет корреспондент France24 Фрейзер Джексон.

Известно, что Трамп является поклонником Бочелли. В 2016 году даже ходили слухи, что итальянский тенор выступит на инаугурации Дональда Трампа, но не сложилось. Таблоиды написали, что Бочелли отказался, опасаясь негативной реакции общественности.

Встреча лидеров государств задерживалась более чем на 20 минут, когда Зеленский прибыл к Белому дому.

Трамп успел кратко ответить на вопрос, верит ли он, что сможет убедить главу РФ Владимира Путина остановить войну.

"Да, мы можем", – ответил президент США.

Ранее в CNN появилась информация, что Трамп не намерен соглашаться на передачу Киеву "Томагавков" накануне встречи с Зеленским.

При этом Reuters сообщили, что украинская делегация подготовила презентацию для Трампа о том, как ВСУ использовали бы американские ракеты в случае их поставки и какое влияние это оказало бы на ход войны.

Напомним, несколько лет назад спевший в Белом доме Андреа Бочелли давал концерт в Киеве.