Анализируем итоги 1332-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась на трех участках на западе Запорожской области, сообщает Deep State. А именно - около Новоивановки, Малиновки и в Полтавке.

Российское минобороны заявляет о захвате села Приволье в Днепропетровской области. Украина этого не подтверждалала. Приволье, по карте Deep State, находится под контролем ВСУ и расположено на левом берегу реки Янчул в трех километрах от линии фронта.

Ожесточенные бои продолжаются в Покровске.

"Западная часть города горит, там идут жестокие, изнурительные сражения. Враг пытался прорваться вглубь района, несколько вражеских групп были замечены и мгновенно уничтожены нашей огневой реакцией. Происходит постоянное давление по всей линии фронта: Противник пытается шуршать малыми группами, ищет щели в обороне и проталкивает коридор внутрь", - пишет украинский боец с позывным "Мучной".

По его словам, ситуация сейчас напряжённая, если росстяне смогут нарастить темп и число наступательных действий, "есть риск, что город сожмётся в ловушку и превратится в зачистку в плотной застройке".

Также россияне утверждают, что захватили Песчаное к востоку от Купянска и показали видео оттуда. Украина этого не подтверждала.

Николаев вчера впервые начала войны атаковал КАБ, подтвердил губернатор Ким. "Тип боеприпаса еще устанавливают, но это первый случай с начала полномасштабной войны, когда окрестности города были атакованы управляемыми авиабомбами", - сообщил он в эфире телемарафона.

Ранее сообщалось, что бомба была запущена из акватории Черного моря и пролетела 150 километров.

Также в Украине продолжают обсуждать вчерашний российский удар по учебному центру ВСУ (напомним, это произошло в Кировоградской области).

После прилётов по учебным полигонам ВСУ их восстанавливают, не меняя локацию, из-за чего позже происходят повторные обстрелы, заявила нардеп Анна Скороход. В частности, неоднократно были прилеты по полигону в Черниговской области, где, по словам Скороход, погибло "безумное" количество людей.

Она отметила, что эти полигоны остались с советских времен, их можно найти даже на гугл-картах, а потому прилеты по ним вероятны.

Ночью российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики в Кривом Роге и окрестностях. А ВСУ нанесли удары по подстанциям и АЗС в Крыму.

Укранские эксперты говорят, что Россия изменила тактику ударов по энергетике: вместо массированных ракетных атак они разрушают отдельные энергорайоны, сообщил глава "Укрэнерго" Зайченко. Уничтожаются подстанции, часто бьют по тепловым электростанциям, некоторые объекты поражались уже десятки раз, их каждый раз приходится восстанавливать.

Разговор Путина и Трампа

Вчера президент США созвонился с коллегой из России. Переговоры состоялись накануне сегодняшней встречи Трампа и Зеленского и длились более двух часов.

Основной итог этого разговора, который, по данным Кремля, состоялся по российской инициативе - Вашингтон и Москва договорились о двух встречах по Украине.

Первую проведут Лавров и Рубио, а также их делегации (в американскую войдет и вице-президент Вэнс). Министры иностранных дел уже созвонились по этому вопросу.

После нее должна состояться личная встреча Трампа и Путина в Будапеште.

Орбан уже подтвердил, что такая встреча готовится. Он также созвонился с обоими президентами.

В целом Трамп оценил разговор с Путиным в крайне позитивных тонах, хотя и не уточнил, о каких конкретно параметрах урегулирования в Украине шла речь. Из более-менее конкретного, он дал понять, что вопрос "Томагавков" - то, за чем Зеленский по сути поехал в США - скорее всего будет отложен.

При этом помощник президента РФ Ушаков заявил, что Путин поднимал тему "Томагавков" в разговоре с Трампом. Он заявил, что ситуацию на поле боя они не поменяют, однако, "нанесут урон российско-америкнским отношениям". Это звучало как то, что под угрозой поставок ракет Путин все равно не пойдет на уступки, а если они будут поставлены, то может быть некая "ответка" со стороны Москвы.

По итогу, комментарии Трампа по поводу поставок ракет, как писалось выше, звучали как намеки на то, что их поставлять не будут.

Собственно, о том же сегодня писали и западные СМИ, комментируя итоги разговора.

Американские и европейские издания начали публиковать статьи о том, что в Украине "удивлены" разговором Трампа и Путина, и что он "подрывает" усилия Зеленского, которые он прилагал за последние недели, чтобы уговорить США выделить больше оружия. В частности, "Томагавков", которые теперь скорее всего Зеленский из своей нынешней поездки в Штаты не привезет, как пишет агентство Reuters.

CNN также пишет, что Трамп не даст Зеленому "Томагавков".

О том, что вопрос о передаче "Томагавков" Киеву официально поставлен на паузу, заявил сегодня и депутат Верховной Рады Егор Чернев ("Слуга народа").

Впрочем, как будет на самом деле - узнаем уже через несколько часов, по итогам встречи Зеленского и Трампа, которая должна состояться в Вашингтоне.

Чего ждать от встречи в Будапеште?

Но вернемся к предполагаемой встречи Путина и Трампа в Будапеште.

Сейчас более-менее достоверно известно, что Путин выдвинул во время предыдущей встречи на Аляске свое условие для остановки войны - передача России всей территории Донбасса. И, хотя Трамп этого условия прямо не отвергал и даже намекал, что может произойти "обмен территорий", по итогу США не стали давить на Киев и Европу, когда те условие Путина прямо отвергли. Вместо этого Трамп через некоторое время начал угрожать Москве.

При этом было неизвестно, что предлагает сам американский президент. Но сегодня свою версию "плана Трампа" на Аляске опубликовала британская газета Financial Times

Со ссылкой на источники издание пишет, что в Анкоридже Трамп внес предложение смягчить санкции против РФ в обмен на прекращение огня (то есть, остановить войну по линии фронта). Также Трамп заявил Путину, что США готовы признать аннексию Крыма Россией и подтолкнуть Украину к отводу войск на Донбассе - если Россия прекратит боевые действия.

Но Путин, по данным FT, отклонил это предложение, потребовав от Украины сперва вывести войска из Донбасса. Также российский президент настаивал, что сделка невозможна без устранения "коренных причин" конфликта. Газета не уточняет, что это за причины. Но, судя по всему, здесь подразумевались моменты, связанные участием Запада в вооружении Украины, а также с правами УПЦ и русскоязычного населения Украины (что эти вопросы поднимались Россией на Аляске, на днях рассказывал Лавров).

Неизвестно, действительно ли это расхождение стало поводом для дальнейших негативных заявлений Трампа - ведь после встречи с Путиным на Аляске президент США публично характеризовал ее очень позитивно. И заявлял, что на ней достигнут значительный прогресс на пути к миру.

Также у Трампа позитивно оценивали условие Путина по выводу украинских войск со всей территории Донецкой области. Поскольку это выглядело смягчением позиции РФ, которая до этого требовала вывод ВСУ из всех четырех регионов, на которые претендует Москва.

И после саммита в Анкоридже на некоторое время между США и Россией были сняты вопросы санкций в виде вторичных пошлин, которыми накануне угрожал Трамп.

И в этом смысле ситуация со вчерашним разговором Трампа и Путина - и вероятной их встречей в Будапеште - очень напоминает, как развивалась ситуация накануне их саммита на Аляске.

Тогда, напомним, Трамп также заявлял о своем разочаровании Путиным и грозил введением грандиозных санкций против покупателей российских энергоносителей. Но, по итогу, столкнувшись с нежеланием крупнейших импортеров нефти из РФ от нее отказываться, ввел лишь небольшие санкции против Индии, а затем встретился с Путиным на Аляске, после чего заявил о грандиозном прогрессе на пути к миру в Украине.

На основании этого появилось много прогнозов на тему, что Трамп уже обо всем с Путиным договорился и теперь будет давить на Зеленского, чтобы тот вывел войска из Донбасса. Но прошло около месяца и Трамп вновь сказал о своем "разочаровании" Путиным, назвал Россию "бумажным тигром" и пригрозил поставками "Томагавков" Украине.

То есть, качели качнулись в обратную сторону. Появились прогнозы, что Трамп входит в конфронтацию с Москвой, поставит "Томагавки" и другое оружие Украине, а также окажет ей масштабную помощь в войне с РФ с целью надавить на Путина.

Из Кремля в ответ прозвучал целый спектр угроз. Начиная от "разрушения отношений" и заканчивая прямыми намеками на ядерную войну.

Но вчера Трамп опять поговорил с Путиным и внезапно заявил о большом прогрессе, а также о подготовке новой встречи президентов в Будапеште. Плюс к тому, дал понять, что ни "Томагавки" поставлять Украине, ни санкции вводить против России, он не намерен. То есть, фактически повторилась ситуация середины августа – накануне и после саммита на Аляске.

Впрочем, не исключено, что это не последние "качели". Тем более, что сегодня вечером состоятся переговоры президента США с Зеленским и что после них завит Трамп и не поменяет ли вновь свою точку зрения – неведомо. Варианты могут самые разные. Например, в российских пабликах вчера активно обсуждалась конспирологическая теория "хитрого плана" Трампа: "заманить" Зеленского обещаниями "томагавков" в США без сопровождения его группы поддержки в лице европейских лидеров. А затем жестко надавить на него при встрече. Есть и альтернативная теория "хитрого плана" - Трамп приглашением к встрече хочет усыпить бдительность Путина, а параллельно передать Украине "томагавки"

Впрочем, ждать, что именно произойдет после встречи Трампа с Зеленским в любом случае осталось недолго. Но, очевидно, что позиция президента США по войне в Украине колеблется очень сильно.

"Качели" эти объясняются тем, что Трамп стоит перед выбором трех вариантов действий по Украине, каждый из которых сопряжен для него с риском.

Вариант первый – давить на Россию, чтобы та согласилась прекратить огонь по линии фронта и снять неприемлемые для Киева условия завершения войны. Это путь, однако, длинный, так как у Вашингтона нет прямых и сильных рычагов воздействия на Москву, которые бы побудили ее быстро пойти на уступки. Кроме того, это путь опасный, так как применение еще не задействованных рычагов давления (вроде поставок "Томагавков") грозит резкой эскалацией в отношениях США и РФ. Кроме того, их применение еще глубже вовлечет Америку в войну в Украине и превратит ее таким образом из "войны Байдена" в "войну Трампа".

Вариант второй – надавить на Зеленского, чтоб тот принял условия Путина (по крайней мере ключевые из них вроде вывода войск из Донецкой области). Вариант для завершения войны потенциально более простой и быстрый, так как на Киев у Вашингтона есть очень широкий перечень рычагов воздействия и прямого давления. Однако он сопряжен с обвинениями в адрес Трампа на Западе в "капитуляции перед Путиным", а также может обострить отношения президента США с Европой и даже со значительной частью собственной Республиканской партии. Такой вариант был бы возможен, если б Россия и США (да и в целом Запад) пришли бы к некому соглашению о прекращении конфронтации и о начале сближения. Однако пока признаков таких договоренностей не наблюдается.

Вариант третий – постепенно отходить в сторону, уменьшая участие США в войне и наблюдая за ситуацией со стороны, выжидая, когда она поменяется таким образом, чтобы можно было вернуться к мирным переговорам (изменение положения на фронте или внутри воюющих стран, смена власти в ключевых странах Европы, прояснение отношений с Китаем и т.д.). По факту Трамп сейчас идет именно по этому пути, несмотря на периодические резкие заявления и попытки давить то на Путина, то на Зеленского. Например – он полностью прекратил военную помощь Украине, предлагая европейцам покупать оружие для ВСУ за деньги.

Однако при всей привлекательности для Трампа этого пути, и он сопряжен с определенными сложностями.

Во-первых, неизвестно, сколько придется ждать, пока ситуация поменяется на более подходящую для мирной сделки. Возможно, долго. А это противоречит обещаниям Трампа быстро завершить войну.

Во-вторых, украинские власти и очень влиятельная на Западе (в том числе и в США) "партия войны" постоянно, используя различные поводы, побуждают Трампа к более жестким мерам против Путина, призывая показать, что такое "мир через силу" и "кто в мире хозяин".

В-третьих, есть воздействие со стороны очень мощного нефтегазового лобби в Республиканской партии США, которое предлагает использовать войну в Украине как повод лишить Россию рынков сбыта энергоносителей в мире. И призывы США к различным странам отказаться от импорта российских нефти и газа все в большей степени напоминают не "принуждение к миру", а выдавливание с рынка конкурентов. Потенциально продолжение такой политики может вызвать напряжение в отношениях США и РФ не меньшее (а может быть и большее), чем поставки "Томагавков" Украине.

По итогу, мы и видим "качели" - когда Трамп пробует "на ощупь" каждый из вариантов, сталкивается с сопротивлением и рисками, после чего делает разворот на 180 градусов, что многих удивляет.

Как уже писалось выше, в целом, Трамп в реальности идет по "срединному" третьему пути, избегая крайностей. Однако есть очень много сил, которые не хотят, чтобы он "умыл руки" и побуждают занять позицию более определенную.

Но Трампу пока этому сопротивляется. Особенно, если речь идет о решениях, которые могут привести к прямому вовлечению США в войну с угрозой перехода ее в ядерную стадию.